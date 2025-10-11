Gölbaşı'nda Yaşlı Kadına Tanker Çarptı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına tanker çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Öztürk'e (75), sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tanker çarptı. Meydana gelen kazada yaşlı kadın yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN