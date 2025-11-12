Haberler

Gölbaşı'nda Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda 2 şahıstan 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde içerisinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla arandı. Yapılan aramada toplamda yaklaşık 63 gram metamfetamin ve 3,6 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken araçta bulunan 2 şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şahıs daha sonra Gölbaşı Adliyesi'ne sevk edildi. Burada şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
