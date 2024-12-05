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Gölbaşı'nda Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

Gölbaşı'nda Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi Yapıldı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, ticari yük taşımacılığı yapan araçlar için kış lastiği denetimleri gerçekleştirildi. Jandarma, sürücüleri kış lastiği kullanmanın önemi hakkında bilgilendirerek, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ticari yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimleri gerçekleştirildi.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından yürütülen denetimler, Gölbaşı-Kapıdere İl Yolu ile Aktoprak Köyü yolunda gerçekleştirildi. Denetimler sırasında, yük taşımacılığı yapan ticari araçların kış lastiği kullanımı kontrol edilerek trafik güvenliğini artırmaya yönelik önlemler alındı.

Yetkililer, denetim sırasında araç şoförlerini kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgilendirirken, sürücülerin mevsim şartlarına uygun lastik kullanmaları konusunda dikkatli olmalarını hatırlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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