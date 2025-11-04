Gölbaşı'nda Sepetli Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih A., idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Zeynep Seçil A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN