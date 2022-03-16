Gölbaşı'nda otomobiller çarpıştı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerinde Abdullah Ö. idaresindeki 02 MA 1248 plakalı Fiat marka otomobil aynı istikamete giden Ekrem K. idaresindeki 02 FV 776 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobillerde maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa