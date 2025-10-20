Gölbaşı'nda Otomobilin Şarampole Yuvarlanması Sonucu 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı- Malatya Karayolu üzerinde Ahmet A., idaresindeki 34 HLD 901 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ahmet A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmet A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN