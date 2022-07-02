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Gölbaşı'nda otomobil yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gölbaşı'nda otomobil yandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin elektrik aksamında meydana gelen arızanın neden olduğu yangın otomobili kullanılmaz hale getirdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin elektrik aksamında meydana gelen arızanın neden olduğu yangın otomobili kullanılmaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı'na bağlı Aşağı Nasırlı köyünde İdris Polat idaresindeki 07 EKE 35 plakalı Tofaş marka otomobil seyir halinde iken otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Aracı durduran sürücü dışarı çıktı. Bir anda yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan otomobil söndürüldü . Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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