Gölbaşı'nda Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Gölbaşı'nda Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Anıl Y. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Yeşilova köyünde Anıl Y., idaresindeki 02 AET 714 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Anıl Y., yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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