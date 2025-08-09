Gölbaşı'nda Market Deposunda Yangın Çıktı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yalnızca maddi hasar oluştu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Gölbaşı Seğmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir marketin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, olay yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
