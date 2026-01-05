Haberler

Kar temizlemek isteyen vatandaş çatıdan düştü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi, evinin çatısındaki karları temizlerken dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten beton zemine düştü ve yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evinin çatısında biriken karları temizlemek isteyen bir kişi, dengesini kaybederek beton zemine düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan köyünde meydana geldi. Köyde ikamet eden Turgut Demiray (57), etkili olan kar yağışının ardından çatıda biriken karları temizlemek için evinin çatısına çıktı. Kar temizliği yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybeden Demiray, yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
