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Gölbaşı'nda Asayiş ve Trafik Denetimleri Yapıldı

Gölbaşı'nda Asayiş ve Trafik Denetimleri Yapıldı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü tarafından kapsamlı asayiş, trafik ve huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Denetimlerde bir sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza verilirken, göçmen kaçakçılığına yönelik de işlemler yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kapsamlı şekilde asayiş, trafik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dün gece saatlerinde ilçenin belirli noktalarında asayiş, trafik ve huzur konuları kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde; 7 kıraathane kontrol edilip 478 kişi sorgulandı.

Polis ekipleri tarafından 104 araç üzerinde denetim gerçekleştirilerek bu denetimler sırasında 4 araca idari para cezası uygulandı. 1,66 promil alkollü araç kullandığı tespit edilen bir sürücüye de adli ve idari cezai işlem uygulanıp, ehliyet motosiklet kullanan bir sürücüye ise idari para cezası uygulandı.

Uygulama kapsamında yapılan denetimlerde, bir kişiye göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı. Ayrıca kimliği belirsiz 3 kaçak göçmen yakalanarak Adıyaman Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere işlemleri başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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