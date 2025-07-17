Gölbaşı'nda Ana Su Borusu Patladı

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ASKİ'ye ait ana su borusunun patlaması sonucu su metrelerce yükseğe fışkırdı. Ekipler, borunun tamir edilmesi için bölgeye intikal etti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ASKİ'nin ana su borusu patladı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavrucuk Mahallesinde ASKİ'nin ana su borusu patladı. Patlayan su metrelerce göğe yükseğe yükseldi. Patlayan su borusunu tamir için ASKİ bölgeye ekipleri sevk etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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