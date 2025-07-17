Gölbaşı'nda Ana Su Borusu Patladı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ASKİ'nin ana su borusu patladı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavrucuk Mahallesinde ASKİ'nin ana su borusu patladı. Patlayan su metrelerce göğe yükseğe yükseldi. Patlayan su borusunu tamir için ASKİ bölgeye ekipleri sevk etti. - ANKARA