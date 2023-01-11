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Gökyüzünü kaplayan karga sürüsü korku filmlerini aratmadı

3. Sayfa Haberleri

Gökyüzünü kaplayan karga sürüsü korku filmlerini aratmadı Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da akşam saatlerinde ortaya çıkan karga sürüsü, gökyüzünü istila ederek korkulu filim sahnelerini yaşattı.

Gökyüzünü kaplayan karga sürüsü korku filmlerini aratmadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da akşam saatlerinde ortaya çıkan karga sürüsü, gökyüzünü istila ederek korkulu filim sahnelerini yaşattı.

Süleymanpaşa'nın semalarında toplanan karga sürüsü gökyüzünü istila etti. Akşam saatlerinde korku filmlerini aratmayan görüntülerin oluştuğu kentin semalarındaki karga sürüsü, gökyüzünü diğer kuşlara dar etti. Karga sürüsünü gören diğer kuşlar da kaçacak yer arayarak bir süreliğine evlerin çatılarına gizlendi.

Korku filmlerini aratmadı

Gökyüzünde kalabalık karga sürüsünü gören vatandaşlar da hayretler içerisinde kaldı. Akşam karanlığının çökmeye başladığı saatlerde, gökyüzünü bir anda istila eden yüzlerce karganın Süleymanpaşa semalarında atik ve hızlı bir şekilde hareketleri, Hitchcock'un 'Kuşlar' Filmine benzetildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Karga 3. Sayfa Haberler

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