Haberler

Gökhan Tombak Cinayeti Davasında 6 Sanığa Beraat Kararı

Gökhan Tombak Cinayeti Davasında 6 Sanığa Beraat Kararı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da Gökhan Tombak'ın kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesiyle ilgili davanın 9'uncu duruşmasında 6 sanık beraat etti. Aile üyeleri adaletin sağlanması için mahkemeye taleplerde bulundu.

Burdur'da evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce öldürülen Gökhan Tombak cinayeti davasının 9'uncu duruşmasında 6 sanık hakkında da beraat kararı verilirken cinayet faili meçhule döndü.

Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyünde 1 Aralık 2022 tarihinde yaşanan olayda, Gökhan Tombak, kimliği belirsiz kişilerce tüfek ile öldürülmüştü. Jandarmanın yaptığı incelemeler sonucu gözaltına alınan Hasan U. (56) ve Emrah T. çıkarıldığı mahkemenin ardından kasten öldürme suçundan tutuklanmıştı. Bir süre cezaevinde kalan iki şüpheli, delil yetersizliğinden tahliye edilmişti.

Olayla ilgili süren davanın 9'uncu duruşması bugün Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz yargılanan sanıklardan Hasan U., Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Muhammet A. (22), Selahattin A. ile maktul Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak, annesi Fatiha Tombak, kardeşi Gürel Tombak, oğlu Kemal Tombak ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. İddia makamı tarafından düzenlenen mütalaada sanıkların delil yetersizliğinden dolayı beraatı istendi. Tombak ailesi avukatları, sanıkların tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Maktul Gökhan Tombak'ın oğlu Kemal Tombak, annesi Fatiha Tombak, kardeşi Gürel Tombak da sanıkların tutuklanmalarını isterken eşi Asuman Tombak, adaletin yerini bulmasını istedi.

6 sanık hakkında beraat kararı

Sanık avukatları ve sanıklarda beraat kararı çıkmasını talep etti. Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan 6 sanık hakkında beraat kararı verirken haklarındaki adli kontrol şartını da kaldırdı. Tarafların sonuca 15 gün içerisinde itiraz edilebileceği ve bir üst mahkeme taşınabileceğine öğrenildi.

Mahkeme sonrasında adliye bahçesinde güvenlik önemi alan polis ekipleri tarafından tarafların tartışmasına engel olundu. Bu esnada Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak, "Ölenin hiçbir hakkı yok. Kalanın çocukları var ama ölenin yok" dedi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız

"Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız"
Türkiye'nin GÖKÇERİ balonu İsrail'i panikletti

Türkiye'nin yeni göz bebeği İsrail'i panikletti
Güllü'nün düşmeden önceki ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

O gece Güllü'nün evinde neler oldu? İşte kamera görüntülerinin tamamı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma

Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma
Alkollü şahıs, esnafın aracını taşla paramparça etti

Esnafın aracını taşla paramparça etti! Ne olduğu kısa sürede anlaşıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.