Gökhan Tombak Cinayeti Davasında 6 Sanığa Beraat Kararı

Burdur'da evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce öldürülen Gökhan Tombak cinayeti davasının 9'uncu duruşmasında 6 sanık hakkında da beraat kararı verilirken cinayet faili meçhule döndü.

Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyünde 1 Aralık 2022 tarihinde yaşanan olayda, Gökhan Tombak, kimliği belirsiz kişilerce tüfek ile öldürülmüştü. Jandarmanın yaptığı incelemeler sonucu gözaltına alınan Hasan U. (56) ve Emrah T. çıkarıldığı mahkemenin ardından kasten öldürme suçundan tutuklanmıştı. Bir süre cezaevinde kalan iki şüpheli, delil yetersizliğinden tahliye edilmişti.

Olayla ilgili süren davanın 9'uncu duruşması bugün Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz yargılanan sanıklardan Hasan U., Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Muhammet A. (22), Selahattin A. ile maktul Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak, annesi Fatiha Tombak, kardeşi Gürel Tombak, oğlu Kemal Tombak ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. İddia makamı tarafından düzenlenen mütalaada sanıkların delil yetersizliğinden dolayı beraatı istendi. Tombak ailesi avukatları, sanıkların tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Maktul Gökhan Tombak'ın oğlu Kemal Tombak, annesi Fatiha Tombak, kardeşi Gürel Tombak da sanıkların tutuklanmalarını isterken eşi Asuman Tombak, adaletin yerini bulmasını istedi.

6 sanık hakkında beraat kararı

Sanık avukatları ve sanıklarda beraat kararı çıkmasını talep etti. Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan 6 sanık hakkında beraat kararı verirken haklarındaki adli kontrol şartını da kaldırdı. Tarafların sonuca 15 gün içerisinde itiraz edilebileceği ve bir üst mahkeme taşınabileceğine öğrenildi.

Mahkeme sonrasında adliye bahçesinde güvenlik önemi alan polis ekipleri tarafından tarafların tartışmasına engel olundu. Bu esnada Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak, "Ölenin hiçbir hakkı yok. Kalanın çocukları var ama ölenin yok" dedi. - BURDUR