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Gökçeada'da Tıbbi Tahliye Gerçekleştirildi

Gökçeada'da Tıbbi Tahliye Gerçekleştirildi
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde epilepsi tanısı konulan 57 yaşındaki Hanife Büyükarslan, rahatsızlanmasının ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye edilerek Çanakkale'deki hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbı tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde epilepsi tanısı konulan Hanife Büyükarslan (57) rahatsızlandı. Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen tıbbi tahliye talebi üzerine hasta Hanife Büyükarslan'nın tıbbı tahliyesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Gökçeada 112 Sağlık Güvenlik Botu 'TCSG-903'ye alınan Hanife Büyükarslan, sağ ve bilinci açık olarak Kabatepe Feribot iskelesine getirildi. İskelede bekleyen ambulansa alınan hasta, Çanakkale'de tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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