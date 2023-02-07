Göçük altında kalan anne ve iki çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı, baba yaralı kurtarıldı

Adıyaman'da göçük altında kalan anne ve iki çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, 44 yaşındaki baba ise 37 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Adıyaman'da göçük altında kalan anne ve iki çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, 44 yaşındaki baba ise 37 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Adıyaman'da yaşanan depremde çöken binalarda arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler kent genelindeki binalarda iş makineleri ile arama yapıyor. Atatürk Bulvarı üzerinde ekipler tarafından, çöken 8 katlı binanın altında kalan Hülya Kuzu ve Derin ve Derya isimli, küçük yaşındaki iki çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Anne ve iki çocuğunun cenazesi morga kaldırıldı.

Aynı binada yapılan çalışmalar neticesinde 44 yaşındaki Hülya Kuzu'nun eşi Nazif Kuzu yaralı olarak kurtarıldı. Nazif Kuzu tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. - ADIYAMAN