Göçük altında kalan 64 yaşındaki vatandaş 15 saat sonra kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'da çöken 8 katlı binanın enkazında kalan 64 yaşındaki vatandaş, 15 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Adıyaman'da çöken 8 katlı binanın enkazında kalan 64 yaşındaki vatandaş, 15 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Adıyaman'da yaşanan depremde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çevre illerden bölgeye gönderilen jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına başladı. Çöken 8 katlı binada enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, 64 yaşındaki Mustafa Ketenci'ye ulaştı. Enkaz altından çıkartılan Ketenci, jandarma ekipleri tarafından sedyeyle çöken binadan indirildi. Daha sonra bir araca alınan Ketenci, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Adıyaman 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Göçük altında kalan 64 yaşındaki vatandaş 15 saat sonra kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.