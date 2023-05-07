Göçmenlere sahte belge hazırlayan şebekeye operasyon

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yunanistan'a gitmek isteyen kaçak göçmenlere sahte belge hazırlayan şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda sahte pasaport, kimlik ve belge ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen kaçak göçmenlere sahte pasaport, kimlik ve belge hazırlayan şebekeye yönelik çalışma başlattı. İl genelinden operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheli şahısı gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda kimlik ve pasaport yapımında kullanılan dijital materyaller ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılalrdan 4'ü tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.