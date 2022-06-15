Göçmenler yelkenli tene ile kaçarken yakalandı Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında üç ayrı düzensiz göçmen olayında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 49 düzensiz göçmen yakalandı. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında üç ayrı düzensiz göçmen olayında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 49 düzensiz göçmen yakalandı. Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Lastik bot içindeki 16 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Aynı gece can salı içinde 7 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği açıklandı. Marmaris'ten yelkenli tekne ile yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için denize açılan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botuna yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri durdurdukları yelkenli tekne içinde 49 düzensiz göçmen yakaladı. (Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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