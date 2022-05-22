Göçmen kaçakçısı şoför tutuklandı - Haberler

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Göçmen kaçakçısı şoför tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Göçmen kaçakçısı şoför tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde göçmenlerin yasadışı yollar ile yurt dışına çıkmasına yardımcı olan şoför çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde göçmenlerin yasadışı yollar ile yurt dışına çıkmasına yardımcı olan şoför çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Marmaris KOM ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri sabaha karşı düzenledikleri operasyonda ticari binek otomobil içinde 10 düzensiz göçmen ve araç şoförünü yanlarında deniz yolu ile kaçmak için kullanacakları düşünülen can simidi, can yelekleri ve hava pompası ile yakalamışlardı. Operasyonun ardından yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Başkanlığı'na gönderildi. Araç şoförü Y.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

(Güldemet Kızıl/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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