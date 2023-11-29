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Göçmen kaçakçısı şahıs tutuklandı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde araçla göçmen kaçakçılığı yapan şahıs tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde araçla göçmen kaçakçılığı yapan şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 24 Kasım tarihinde Antakya - Reyhanlı yolunda bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan 5 Suriye uyruklu göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi Z.E gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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