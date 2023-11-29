Göçmen kaçakçısı şahıs tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde araçla göçmen kaçakçılığı yapan şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 24 Kasım tarihinde Antakya - Reyhanlı yolunda bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan 5 Suriye uyruklu göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi Z.E gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklandı. - HATAY