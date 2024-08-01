Göçmen kaçakçılığından gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da bir kişi polis tarafından göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine giden M.A., Türkiye'ye kaçak yolla giriş yapan 4 Afganistan uyruklu göçmeni aracına alarak Sakarya'ya götürmek için yola çıktı. M.A. idaresindeki kiralık aracı Samsun-Ordu karayolu üzerinde durduran Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kaçak göçmen ile birlikte M.A.'yı yakaladı.

Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere çalışma başlatılırken, gözaltına alınan M.A., bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.