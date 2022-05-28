Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Haberler

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Muş merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen ve 235 personelin katılımıyla Muş merkezli Bitlis, Bingöl, Van, Batman ve Elazığ'da 37 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda adresler ile eklentilerinde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof ile 1 pompalı tüfek ele geçirilmiş, kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen 9 araca da el konulmuştu. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 15 şüpheli de sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şüphelilerden 6'sı savcı kararı ile serbest kalırken, hakim karşısına çıkarılan 9 kişiden 2'si 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanırken, 7 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu çerçevede, Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından 2022 yılı içerisinde farklı yakalamalarda gözaltına alınan toplam 34 kişiden 10'u göçmen kaçakçılığından tutuklanmış oldu. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa