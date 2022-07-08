Göçmen kaçakçılığından aranan yabancı uyruklu şahıs yakalandı Göçmen kaçakçılığı suçundan aranan yabancı uyruklu şahıs Samsun'da yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan aranan yabancı uyruklu şahıs Samsun'da yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Irak uyruklu A.S.İ.A.S.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede Kuşadası 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Göçmen Kaçakçılığı Yapma" suçundan yakalama kararı bulunduğu ortaya çıkan A.S.İ.A.S. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun Göçmen Irak 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Göçmen kaçakçılığından aranan yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.