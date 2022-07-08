Göçmen kaçakçılığından aranan yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Haberler

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Göçmen kaçakçılığından aranan yabancı uyruklu şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Göçmen kaçakçılığından aranan yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Göçmen kaçakçılığı suçundan aranan yabancı uyruklu şahıs Samsun'da yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı suçundan aranan yabancı uyruklu şahıs Samsun'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Irak uyruklu A.S.İ.A.S.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede Kuşadası 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Göçmen Kaçakçılığı Yapma" suçundan yakalama kararı bulunduğu ortaya çıkan A.S.İ.A.S. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun Göçmen Irak 3. Sayfa Haberler

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