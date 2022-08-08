Göçmen kaçakçılığından 43 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Hatay'ın Hassa ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapmaktan 43 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı. Hatay'ın Hassa ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapmaktan 43 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan 43 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.Z.'nin Hassa ilçesinde saklandığını belirledi. A.Z. düzenlenen operasyonla gizlendiği evde gözaltına alındı. Adliyeye sevk A.Z. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - HATAY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Hatay 3. Sayfa Haberler

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