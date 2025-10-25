Haberler

Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Operasyonda 27 Organizatör Gözaltına Alındı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul, Kocaeli ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda düzensiz göçmen sevkiyatı yapan 27 organizatör yakalandı. Operasyonlarda toplam 50 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı operasyon kapsamında İstanbul, Kocaeli ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 27 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Temmuz'dan bu yana yürütülen planlı operasyon çerçevesinde, Tekirdağ'ı geçiş güzergahı olarak kullanarak sınır bölgelerine düzensiz göçmen sevkiyatı yapan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli ve İzmir illerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 27 organizatör gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda araçlarda yolcu pozisyonunda bulunan 47 düzensiz göçmen, 1 FETÖ firarisi ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 50 kişi yakalanarak adli ve idari işlemler başlatıldı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar yürütülen operasyonel çalışmalarda 18 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ




