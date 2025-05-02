Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Denetimlerde 21 Organizatör Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 420 bin 269 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde, 547 düzensiz göçmen yakalandı." - ANKARA