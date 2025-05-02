Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Denetimlerde 21 Organizatör Yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen denetimlerde 21 organizatörün yakalandığını ve 547 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 420 bin 269 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde, 547 düzensiz göçmen yakalandı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa