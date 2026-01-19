Haberler

6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan göçmen kaçakçısı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde göçmen kaçakçılığı nedeniyle hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde göçmen kaçakçılığı nedeniyle hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Muğla Emniyet İstihbarat ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ilçesinde Marmaris 1. Asliye Ceza Mahkemesi ve Muğla Asliye Ceza İlamat Masasınca 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan 6 yıl 8 ay aranması bulunan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası Menteşe ilçesinde saklandığı adres tespit edilen şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Verilen karar olay oldu! Dev maçın önüne geçen pozisyon
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak! Tarihi zafer tüm ülkeyi sokağa döktü
Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Verilen karar olay oldu! Dev maçın önüne geçen pozisyon
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi

Ülkede OHAL ilan edildi! 300 ev küle döndü, ölü sayısı bilinmiyor