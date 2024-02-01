Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla aranan A.C. ile M.E.'nin adresleri tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.E. tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.