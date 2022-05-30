Göçmen kaçakçılığı yapan 8 organizatör tutuklandı - Haberler

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Göçmen kaçakçılığı yapan 8 organizatör tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Göçmen kaçakçılığı yapan 8 organizatör tutuklandı Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 8 organizatör tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı yapan 8 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 8 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 23-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan 6 ayrı operasyonda; 16 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 8 organizatör tutuklanmıştır" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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