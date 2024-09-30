Göçmen Kaçakçılığı ve Dolandırıcılıktan Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde göçmen kaçakçılığı ve dolandırıcılık suçlarından 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Türk vatandaşı veya yabancının yurtdışına çıkmasına imkan sağlama (4 Dosya), dolandırıcılık suçu olmak üzere 5 suçtan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y isimli şahıs Söke'de yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN