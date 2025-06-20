Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 85 Bin TL ile Yakalandılar

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Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 85 Bin TL ile Yakalandılar
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Hatay'da 8 göçmeni kaçırmak için 85 bin TL alan bir şahıs, emniyet güçleri tarafından yakalandı. İlgili iki kişi tutuklandı.

8 göçmeni kaçırmak için aldığı 85 bin TL parayla birlikte yakalandı

HATAY - Hatay'da 8 göçmeni kaçırmak için 85 bin TL alan şahıs, suçtan elde ettiği parayla birlikte yakayı ele verdi. Olayın şüphelisi 2 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında 17 Haziran tarihinde Antakya Narlıca Mahallesinde 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 8 göçmen şahıs tespit edildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 85 bin TL para ele geçirildi. Olayın şüphelisi S.A. ile C.I. yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderiler. Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMET BİÇEN - 3.Sayfa
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