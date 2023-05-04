GÖÇİZDER üyelerinin PKK'ya yardım paralarını aktardığı iddiasıyla yargılanmalarına devam edildi

Uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonları, terör örgütü PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullandıkları iddia edilen Göç İzleme Derneği'nin (GÖÇİZDER) 23 üyesinin yargılanmasına devam edildi.

Uluslararası kuruluşlardan sağlanan yardım paralarını, silahlı terör örgütü PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütsel etkinliklerde kullanılmak üzere örgüte aktardıkları iddia edilen GÖÇİZDER'in 23 üyesinin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi yerleşkesi karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmada 18 tutuksuz sanık ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada bazı sanıklar ile avukatları, esasa ilişkin savunmalarını Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yaptı.

Adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedildi

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin ayrı ayrı devamına karar verdi. Heyet, sanık Ramazan Kırkpınar'ın tanık olarak dinleneceği gerekçesiyle onun dışındaki sanıkların savunmalarının alınmış olduğundan duruşmalardan vareste tutulmalarına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için Marmara Cezaevi yerleşkesi karşısında bulunan 1 No'lu duruşma salonunda yapılmak üzere 12 Ekim'e ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 331 sayfalık iddianamede, PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle OHAL kararları çerçevesinde kapatılan İstanbul GÖÇ-DER' in (Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) yerine 2018 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütü KCK/TDÖ Sosyal Alan ve Kurumlar Koordinasyonu yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösteren Göç İzleme Derneği'nin (GÖÇİZDER) kurulduğu aktarıldı.

Derneğin amacının Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma düşürmek olduğu belirtildi

Hazırlanan iddianamede, Göç İzleme Derneği'nin (GÖÇİZDER) asıl amacının PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yaşanan göçlerin sözde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yapılan baskı ve zulümler nedeniyle olduğunu savunan, bu söylemi PKK/KCK terör örgütünün ideolojisini empoze etmek amacıyla, propaganda aracı olarak kullanan, göç eden aileleri sözde yardım ve dayanışma adı altında devlet aleyhine kışkırtan, ayrıca örgütün göç eden ailelerinin yanında olduğu imajı vererek PKK/KCK terör örgütüne müzahir tabanın örgüte bağlılığını arttırmaya çalışan, göç eden ailelerin örgütün etrafında kenetlenmesini sağlamayı amaç edinen ve belirtilen faaliyetler üzerinden ajitasyon yaparak Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma düşürmek olduğu kaydedildi.

Maddi yardımın deneyimli örgüt mensuplarının finansmanında kullanıldığı aktarıldı

İddianamede, Göç İzleme Derneği'nin (GÖÇİZDER) PKK/KCK terör örgütü Avrupa çatı yapılanması Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi (KCDK-E) baskısı/ikili ilişkileri sayesinde Türkiye'de faaliyete geçirmek üzere sundukları projelerin Avrupa Birliğince kabul gördüğü ve belirtilen derneğe bu projelerde kullanılmak üzere yüksek meblağlarda döviz yardımında bulunulduğu, ayrıca dernek içerisinde faaliyet gösteren sözde yurtsever şahısların ise projeler üzerinden gelen maddi yardımı sözde mağdur olarak belirledikleri şahıslara yardım yapıldığı şeklinde göstererek şahıslar üzerinden PKK/KCK terör örgütü adına Türkiye'de eylem veya etkinlik talimatı veren örgüt tarafından kadro olarak tabir edilen deneyimli örgüt mensuplarının finansmanında kullandığı da aktarıldı.

Avrupa Birliği'nden alınan hibelerin masraf, fatura, banka hesap hareketleri üzerinden üyelerine ve anlaşılan kurumlara aktardıktan sonra akabinde üye ve kurumlardan bağış adı altında tekrardan derneğin amaç ve hedefleri doğrultusunda şahıslar üzerinden aktarımının yapıldığı anlatılan iddianamede, dernek üye ve yöneticilerinin dernek binasının bir yıllık kira bedelinin ödenmesi ve ertesi gün dernek binasının satın alınması ve paravan şirket kurarak masraf ödemesi yapılması gibi muvazaalı işlemlerle paranın iz kaybının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, 23 şüpheli hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. - İSTANBUL