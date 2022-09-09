Göçerlerin çadırlarından adeta cephanelik çıktı 3. Sayfa Haberleri Sivas'ın Divriği ilçesinde göçerlerin yaşadıkları çadırlarda çok sayıda silah ele geçirilirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas'ın Divriği ilçesinde göçerlerin yaşadıkları çadırlarda çok sayıda silah ele geçirilirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Divriği ilçesinde göçerlerin ikamet ettikleri çadırlara operasyon düzenlendi. Operasyonda çadırlarda yapılan aramada 1 adeta G3 piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 2 adeta ruhsatsız tabanca, 170 adet G3 piyade tüfeği fişeği, 57 adet tabanca fişeği, 30 adet av tüfeği fişeği, 3 adet G3 piyade tüfeği şarjörü ve 1 adet hücum yeleği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 6136 SKM suçundan işlem başlatıldı. 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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