Göç yolculuğundaki Leylekler İstanbul'da havadan görüntülendi
Baharın müjdeleyicisi olan leylekler göç ederken sürü halinde İstanbul Arnavutköy'de mola verdi. Yeşil alanlarda Güzel görüntüler oluşturan leylekler havadan görüntülendi. Leylekler dron ile havadan görüntülendi.
Göç yolculuğundaki Leylekler İstanbul'da havadan görüntülendi
İSTANBUL - Baharın müjdeleyicisi olan leylekler göç ederken sürü halinde İstanbul Arnavutköy'de mola verdi. Yeşil alanlarda Güzel görüntüler oluşturan leylekler havadan görüntülendi.
Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen leylekler Avrupa yolculuğunda Arnavutköy'de mola verdi. Sazlıbosna mevkiinde mola veren leylekler renkli görüntüler oluşturdu. Leylekler dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sürüler halindeki leyleklerin baraj kıyısında mola verdiği görüldü.