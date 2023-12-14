Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri göç ile mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezindeki denetimlerini yoğun olarak sürdürüyor. Yapılan çalışma kapsamında toplamda 25 yabancı uyruklu şahıs gerekli kontrollerin yapılabilmesi için mobil araca getirildi.

- Göç ile mücadele denetimleri yoğunlaştırıldı

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri göç ile mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezindeki denetimlerini yoğun olarak sürdürüyor.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Erzurum Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrine tahsis edilen göç ile mücadele amacıyla kullanılacak olan mobil aracın Muratpaşa Mahallesi Havuzbaşı Kent Meydanında konuşlandırılmasıyla birlikte denetimler yoğunlaştırıldı. Yapılan çalışma kapsamında Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölge genelinde yaptığı denetimler neticesinde toplamda 25 yabancı uyruklu şahıs gerekli kontrollerin yapılabilmesi için Havuzbaşı Kent Meydanında kurulan Mobil İl Göç aracına getirildi. Yapılan kontroller dahilinde şahısların herhangi bir olumsuzluklarının olmadığı belirlenirken kaçak olan göçmenler göç idaresine teslim ediliyor.