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Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor

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Kendisini "Kuantum düşünce tekniği eğitmeni" olarak tanıtan Şebnem Tacigut, Şanlıurfa Göbeklitepe'de "Sirius yıldızına portal açma" adı altında bir ritüel düzenliyor. Psikoloji eğitimi olmayan ve işletme bölümü mezunu Tacigut, 3 gün süren bu içsel keşif turu için 69 bin lira ücret istiyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, kitap, film, dizi ve animasyon filmlerine konu olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bazı kişiler ise "İçsel yolculuk" adı altında dudak uçuklatan rakamlar talep ederek bölgede farklı ritüeller düzenliyor.

"Bilinçaltı temizliği, enerji, frekans" uzmanı olduğunu iddia eden kişiler vatandaşların hem parasını hem de duygusunu sömürüyor. Bunun son örneği ise " Göbeklitepe'de Sirius yıldızına portal açmak" olarak adlandırılıyor. Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Şebnem Tacigut, Göbeklitepe'den paylaştığı videolar ile izleyenleri şaşkına çeviriyor.

Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor

PSİKOLOJİ EĞİTİMİ OLMADAN SEANSLAR VERİYOR

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan ve geçmişte kurumsal şirketlerde finans müdürü olarak çalışan Şebnem Tacigut'un psikoloji veya psikiyatri eğitimi de bulunmuyor. Bu konuda herhangi bir uzmanlığı olmayan kişinin nasıl böyle etkinlikler düzenlediği ise merak ediliyor.

Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor

"POTANSİYELİNİZİ AÇIĞA ÇIKARMA GARANTİLİ"

Üç gün süren turda katılımcılara, içsel bir keşif yolculuğuna çıkmaları, bilinçaltını anlamaları ve potansiyellerini açığa çıkarmaları garanti ediliyor. Negatif enerji, aura çengelleri ve manyetik alan kancaları temizliği, "400 Yıllık Kölelik" ve "İçimizdeki Firavun" protokollerini bozma, Sirius Bağlantısı ile 21 Katlı Gizli Boyut Kapısı açma, "Işık Dili ile Üst Versiyon Yüklemesi" ve Göbeklitepe'de "Korku Protokolü" bozma gibi birbirinden ilginç aktiviteler bulunuyor.

Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor

GÖBEKLİTEPE'Yİ UZAYLILARIN HAVALİMANI OLARAK TANITIYOR

Göbeklitepe'nin "uzaylıların havalimanı" olduğunu iddia eden Şebnem Tacigut ve katılımcılar, ellerini uzatarak tarihi kalıntılardan enerji almaya çalışarak ağlıyor.

Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor

PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİNİ KİŞİYE AKTARIYORLARMIŞ

Etkinliğin son gününde ise, Şanlıurfa'nın "Peygamberler şehri" olarak anılmasından dolayı bazı peygamberlerin özelliklerinin etkinliğe katılan kişilere yüklendiği öne sürülen ritüeller düzenleniyor.

Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor

LÜKS OTELLERDE TERAPİ SEANSLARI

Göbeklitepe'nin yanı sıra lüks otellerde de terapi seansları düzenleyen Şebnem Tacigut,3 aylık periyotlar şeklinde eğitimler vererek toplam 9 aylık bir eğitim veriyor. Birinci sınıfın 3 aylık eğitim ücretiise 23 bin lira olarak belirlenmiş.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Göbeklitepe Şanlıurfa 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (7)

Şadi Yalçın:

fakire yardım et desen 5 kuruş vermezler

20
1
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Sir 27:

nasil bir dünyaları var

15
0
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Hakan Ak:

Bi şekil yolunu buluyor insanlar helal olsun

9
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Vedat Tokgöz:

Peygamberlerin özelliklerini nasıl aktarıyorlar acaba? Hz. Meryem göbeği, kolları, dekoltesi, hatta başı açık mı geziyordu? Teberrüc yani açık saçıklık hiçbir peygamberde veya peygamber yakını kadında yoktur. Önce ondan başlasınlar.

5
1
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İbrahim BAKIRHAN:

İşletme mezunuymuş işte...

2
0
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ferhat yörük:

Onca yıldır ticaret yapıyorum, şunlar gibi kemiksiz müşterim olmadı.

2
0
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Polat Yilmaz:

Eğer inançlı isen secdeye yat Allah'a yakınlaş ve ne istiyorsan yüreğinin derinliğinden gerçekten iste. sirius mirius hikaye onları bile rabbim yaratıyor. asıl olan yaratıcıya şükretmek

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