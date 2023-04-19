GKRY'den PKK'lı Kenan Ayaz'ın Almanya'ya iadesine şartlı onay

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), terör örgütü PKK üyesi olan Kenan Ayaz'ın Almanya'ya iadesine Türkiye'ye verilmeme ve Almanya'da yapılan yargılama sonucunda bir ceza veya kısıtlama alırsa bunu Güney Kıbrıs'ta çekme şartı getirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), terör örgütü PKK üyesi olan Kenan Ayaz'ın Almanya'ya iadesine Türkiye'ye verilmeme ve Almanya'da yapılan yargılama sonucunda bir ceza veya kısıtlama alırsa bunu Güney Kıbrıs'ta çekme şartı getirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), uluslararası terörizm suçlamasıyla Almanya tarafından aranan terör örgütü PKK üyesi olan 49 yaşındaki Kenan Ayaz'ın Almanya'ya iadesine şartlı onay verdi. Larnaka Kaza Mahkemesi, hakkında Avrupa Tutuklama Emri olan Ayaz'ın Almanya'ya iadesine karar vererek, Türkiye'ye iade edilmemesi ve Almanya'da yapılan yargılama sonucunda bir ceza veya kısıtlama alırsa cezasını Güney Kıbrıs'ta çekme şartı getirdi.

Larnaka Kaza Mahkemesi Başkanı Michalis Papathanasiou yaptığı açıklamada, "Mahkemeye sunulan hiçbir kanıt Ayaz'ın Almanya'dan Türkiye'ye iade edileceğine işaret etmiyor" dedi.

Kararın ardından terör örgütü destekçileri GKRY Adalet Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Öte yandan 2013'ten bu yana GKRY'de yaşayan Ayaz, 15 Mart'ta, ailesini ziyaret etmek için İsveç'e gitmek üzereyken Larnaka Havaalanında tutuklanmıştı. - LEFKOŞA