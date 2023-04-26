GKRY'deki Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'nde yangın

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) başkenti Lefkoşa'da bulunan Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Rus Kültür Merkezi'ndeki yangının atılan molotof kokteyli nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin başkenti Lefkoşa'daki Akropolis bölgesinde bulunan Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'nde yerel saatle 13.45 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bina alev topuna dönerken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Rusya Büyükelçisinin de olay yerine gittiği bildirildi.

İtfaiye Sözcüsü Andreas Kettis yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedenini araştırdıklarını ancak henüz bir tespit yapamadıklarını ifade ederek, polisin de soruşturmaya dahil olduğunu açıkladı.

Görgü tanıkları, büyük bir patlamanın ardından yangının çıktığını ifade etti. Yerel kaynaklar ise yangının binaya atılan molotof kokteyli nedeniyle çıktığını öne sürdü. - LEFKOŞA