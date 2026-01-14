Haberler

Ordu'da buzlu yolda otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya savruldu

Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle otomobilin çarptığı 81 yaşındaki Fikri Bav, metrelerce havaya savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya savrularak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine doğru seyreden Fatih G. (29) yönetimindeki 44 HN 670 otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Fikri Bav'a (81) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kayan otomobil ile yaşlı adam metrelerce havaya savrularak bir oto temizleme dükkanının içine düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin aniden kaymaya başladığı, yaşlı adama çarparak havaya fırlattığı ve dükkanın içine girdiği görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
