Gizli bölmelere saklanmış binlerce sigara ürünü ele geçirildi Kocaeli'de İzmit ve Derince'de ilçelerinde yapılan operasyonda 7 iş yeri ve bir ikamette gizli bölmelere saklanmış 11 bin 660 içi kıyılmış tütünle dolu makaron, 600 paket TABDK bandrolü bulunmayan sigara, bin 40 puro ele geçirildi.

Gizli bölmelere saklanmış binlerce sigara ürünü ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli'de İzmit ve Derince'de ilçelerinde yapılan operasyonda 7 iş yeri ve bir ikamette gizli bölmelere saklanmış 11 bin 660 içi kıyılmış tütünle dolu makaron, 600 paket TABDK bandrolü bulunmayan sigara, bin 40 puro ele geçirildi.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit ve Derince ilçelerinde 7 iş yeri ve bir ikamette operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda neticesinde gizli bölmelere saklanmış 11 bin 660 içi kıyılmış tütünle dolu makaron, 600 paket TABDK bandrolü bulunmayan sigara, bin 40 puro, 360 elektronik sigara, 574 elektronik sigara likidi, 40 paket pipo tütünü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 7 şahıs hakkında işlem başlatıldı.