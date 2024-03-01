Gizli bölmede saklandı polisten kaçamadı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi, evinin girişinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ikametinin giriş kısmında bulunan gizli bölmede saklanır vaziyette yakalandı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.