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Gizli bölmede saklandı, polisten kaçamadı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi, evinin girişinde saklandığı gizli bölmede yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Gizli bölmede saklandı polisten kaçamadı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi, evinin girişinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ikametinin giriş kısmında bulunan gizli bölmede saklanır vaziyette yakalandı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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