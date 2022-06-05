Gizemli şekilde ortadan kaybolmuşlardı: Kuaförün arkadaşı Zonguldak'ta yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gizemli şekilde ortadan kaybolmuşlardı: Kuaförün arkadaşı Zonguldak'ta yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Gizemli şekilde ortadan kaybolmuşlardı: Kuaförün arkadaşı Zonguldak'ta yakalandı

Sakarya'da kuaför Savaş Aydoğan'ın kaybolmasına ilişkin ifade verdikten sonra kendisi de kayıplara karışan C.T., polis ekiplerince Zonguldak'ta yakalandı.

Sakarya'da kuaför Savaş Aydoğan'ın kaybolmasına ilişkin ifade verdikten sonra kendisi de kayıplara karışan C.T., polis ekiplerince Zonguldak'ta yakalandı. Aydoğan'a ilişkin henüz bir iz bulunamazken, yakalanan C.T. ise ifadesi alınmak üzere Sakarya'ya getiriliyor.

Kocaali ilçesinde kadın kuaförlüğü yapan 42 yaşındaki Savaş Aydoğan, 25 Nisan 2022 tarihinde kayıplara karıştı. Kendisinden haber alınamayan Aydoğan için ifade veren arkadaşı C.T. de bir süre sonra kayıplara karıştı. Aydoğan ve arkadaşı C.T.'yi bulmak için polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma çerçevesinde Savaş Aydoğan'ın gözaltına alınan kız arkadaşı M.E., sorgusunun ardından serbest kalmıştı.

Öte yandan, gizemli olaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Kuaför Aydoğan'a ait herhangi bir ize rastlanılamazken, ifadesini verdikten sırra kadem basan arkadaşı C.T., Zonguldak Ereğli'de polis ekiplerince yakalandı. C.T.'nin, ifadesi alınmak üzere Sakarya'ya getirildiği öğrenildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Sakarya Aydoğan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title