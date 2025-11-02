Girit Adası'nda Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Vorizia köyünde dün düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda silah sesleri yükseldi. Adadaki Vorizia köyünde dün sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 39 ve 56 yaşlarında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Polis, olayı "aileler arası husumet" olarak nitelendirdi.

Yunan yetkililer, polis teşkilatı başkanı ve organize suçla mücadele birimi başkanı da dahil olmak üzere ülkenin üst düzey polislerinin dün Girit'e hareket ettiğini ve başkent Atina'dan bir polis ekibinin de köyü devriye gezmek üzere gönderilmesinin beklendiğini açıkladı.

İsminin açıklanmasını istemeyen polis memuru, saldırının cuma gecesi bir inşaat alanına yerleştirilen bombanın patlamasının ardından gerçekleştiğini söyledi. - GİRİT