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Giresun sahil yolunda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Giresun sahil yolunda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Giresun'un Keşap ilçesi sahil yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

Giresun'un Keşap ilçesi sahil yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Aracın çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza ilçenin Karabedir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Espiye istikametinden Giresun istikametine seyir halinde bulunan Mücahit P. idaresindeki 34 JVD 43 plakalı otomobil Karadeniz Sahilyolu Karabedir mevkiinde yoldan karşıya geçmeye çalışan Engin Ejdar'a (64) çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs metrelerce savruldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ejdar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Giresun 3. Sayfa Haberler

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