Giresun Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 24 Tutuklama

Giresun merkezli olarak 9 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli tutuklanırken, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde, Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmaların ardından, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapan şüphelilere yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Operasyon, Giresun başta olmak üzere İstanbul, Ordu, Samsun, Yalova, Muğla, Sinop, Sakarya ve Hatay illerinde gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev, işyeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 8 tabanca, 71 telefon ve tablet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve çok sayıda kesici/delici alet ele geçirildi. Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda şüphelilerin hesapları incelendi. Yapılan incelemelerde, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan elde ettikleri 20 milyon TL'lik hesap hareketliliği tespit edildi.

Giresun merkezli olarak gerçekleştirilen operasyona ek olarak, 24 ilde uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 305 şahıs hakkında da adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli tutuklanırken, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. - GİRESUN