Giresun haberleri... Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 24 saattir aranıyor - Haberler

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Giresun haberleri... Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 24 saattir aranıyor

Giresun haberleri... Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 24 saattir aranıyor

Gelen Giresun haberine göre Giresun'un Güce ilçesinde dün öğle saatlerinde evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor.

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Giresun'un Güce ilçesinde dün öğle saatlerinde evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Yukarı Boğalı köyünde Meryem Ö.'nün (69) evden ayrıldıktan sonra akşam olmasına rağmen dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. Jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri tarafından köy ve çevresinde arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, ilk olarak yaşlı kadının ayrıldığı ev etrafındaki fındık bahçelerinde ve dere yataklarında arama yaptı. En son dün öğlen saatlerinde evinin civarındaki fındık bahçesinde görülen yaşlı kadını arama çalışmaları 24 saattir sürdürülüyor.

Yakınları Meryem Ö.'nün Alzheimer hastası olduğunu belirterek, başına bir şey gelmesinden endişe ettiklerini ifade etti. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Giresun 3. Sayfa Haberler

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