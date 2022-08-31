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Giresun haberi... Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Giresun haberi... Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

Giresun haber: Giresun'un Keşap ilçesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Giresun'un Keşap ilçesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erol K. (62) yönetimindeki 41 FA 507 plakalı araç, Giresun istikametinden Keşap istikametine giderken Keşap Tüneli çıkışında ilk belirlemelere göre emniyet şeridinde bulunan yaya Hayati Bahar'a (67) çarptı. Kazada Hayati Bahar olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Giresun 3. Sayfa Haberler

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