Giresun haberi... Giresun'da trafik kazası: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Giresun haber: Giresun'un Keşap ilçesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Giresun'un Keşap ilçesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Erol K. (62) yönetimindeki 41 FA 507 plakalı araç, Giresun istikametinden Keşap istikametine giderken Keşap Tüneli çıkışında ilk belirlemelere göre emniyet şeridinde bulunan yaya Hayati Bahar'a (67) çarptı. Kazada Hayati Bahar olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Giresun 3. Sayfa Haberler

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