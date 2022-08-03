Giresun haberi! Giresun'da kaybolan kadın sağ olarak bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun haberi! Giresun'da kaybolan kadın sağ olarak bulundu

Giresun haberi! Giresun'da kaybolan kadın sağ olarak bulundu

Giresun haberler: Güce'nin Yukarıboynuyoğun köyünde Meryem Ö.'nün (69) dün evden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine yakınları tarafından jandarmaya kayıp ihbarında bulunulmuştu.

 - Güncelleme:

Güce'nin Yukarıboynuyoğun köyünde Meryem Ö.'nün (69) dün evden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine yakınları tarafından jandarmaya kayıp ihbarında bulunulmuştu. Jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri tarafından köy ve çevresinde yapılan arama çalışmaları sonucunda Meryem Ö., evinin yakınlarındaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Meryem Ö., yapılan sağlık kontrollerinin ardından yakınlarına teslim edildi. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title