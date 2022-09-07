Giresun haber! Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Giresun haberlerine göre Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda İ.K. isimli şüpheli şahıstan 23.2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan İ.K. isimli şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GİRESUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Giresun 3. Sayfa Haberler

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